محمد اسماعيل - القاهرة - ساعات تفصلنا عن البت في طلب الاتحاد المصري لكرة القدم لإعادة مباراة منتخب مصر ضد السنغال في إياب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

منتخب مصر خسر بطاقة التأهل لنهائيات المونديال بركلات الترجيح أمام السنغال في مباراة الإياب، بعد انتهاء المباراتين بالتعادل (1-1).

وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت في العاصمة السنغالية داكار تجاوزات وأعمال شغب من الجماهير السنغالية في حق بعثة "الفراعنة"، وهو ما يستند عليه الاتحاد المصري لكرة القدم في شكواه لدى نظيره الدولي "فيفا" من أجل إعادة اللقاء.

وحددت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي يوم الخميس 21 أبريل موعدا لنظر طلب الاتحاد المصري لإعادة مباراة السنغال.

ماذا يتضمن الملف المصري لطلب إعادة مباراة السنغال؟

مجلس إدارة الجبلاية أعد ملفا شاملا تضمن التجاوزات السنغالية ضد بعثة منتخب مصر، بداية من غياب التأمين لحافلة "الفراعنة"، وأن الحافلة استغرقت وقتا طويلا للوصول إلى الملعب.

ويتضمن الملف تقريرا عن الأجواء الاستفزازية والاعتداءات من قبل الجماهير التي احتشدت بعشرات الألاف حول الملعب.

كذلك يتناول الملف ما حدث داخل الملعب من الاعتداء على لاعبي منتخب مصر بإلقاء زجاجات المياه عليهم، واستخدام أشعة الليزر الممنوعة في الملاعب.