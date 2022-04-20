أمير مرتضى يوضح موقف فيريرا من الصفقات وأزمة في الإعارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في نادي الزمالك أن جيسوالدو فيريرا المدير الفني للفريق لم يبدأ العمل حتى الآن بخصوص صفقات الموسم المقبل، موضحا أن هناك عناصر معارة لا يملك النادي قرار إعادتهم.

وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات إذاعية: "الزمالك في الوقت الحالي يعمل على استعادة الوقع الذي كان عليه من قبل أثناء تواجد المجلس المنتخب، ونسعى لتكوين فريق قوي ينافس لعدة سنوات، من خلال أسلوب مدروس ومنظم".

أما عن تفكير فيريرا في صفقات الفريق، فقال :"مع احترامي لكل اللاعبين فيريرا لم يطلب أن عنصر في الوقت الحالي، ويفكر فقط في العناصر المتاحة بالنسبة له داخل الفريق حاليا، والوقت غير مناسب من أجل الحديث عن التعاقدات".

وتابع :"حددنا فترة معينة يمكن خلالها مناقشة قائمة الموسم المقبل، سواء بالتعاقد مع لاعبين جدد أو التعرف على موقف اللاعبين المعارين".

وأضاف: "هناك لاعبين معارين بنية البيع، وقرار عودتهم ليس في يد الزمالك، وأنا لست طرفا في الأمر، وهذا يجعل الأمر صعب علينا لكننا نعمل حاليا على بدائل سواء داخل النادي، أو قطاع الناشئين أو أندية أخرى".

يتصدر الزمالك جدول ترتيب أندية دوري we المصري في ظل وجود مباريات مؤجلة للأهلي الذي ينشغل حاليا بمباريات دوري أبطال إفريقيا.