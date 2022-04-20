الأهلي يجدد عقد أحمد سعيد لاعب الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، تجديد عقد أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح العوضي أن تجديد عقد اللاعب يأتي في إطار توجيهات مجلس الإدارة بالحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات.

وشدد العوضي على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفني لرجال الطائرة، بقيادة محمد مصيلحي من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن أحمد سعيد من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطني، وأن اللاعب وافق على التجديد دون شروط باعتباره أحد اللاعبين الكبار بالفريق.