موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف الرجاء المغربي، نظيره الأهلي، في الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة، 22 إبريل، على استاد مركب محمد الخامس فى مدينة كازابلانكا، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وكان لقاء الذهاب بالقاهرة قد انتهى بفوز الأهلي بنتيجة 2-1.

وكان المارد الأحمر قد بلغ المحطة الإقصائية بعدما حصد وصافة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط خلف صن دوانز الجنوب أفريقي والمتصدر برصيد 16 نقطة.

فيما حسم العملاق المغربي صدارة المجموعة الثانية بعدما جمع 15 نقطة جعلته مبتعدًا عن وفاق سطيف الجزائري الوصيف والذي يمتلك 9 نقاط.

التكشيل

ومن المتوقع أن يدخل موسيمانى اللقاء بالتشكيل التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- على معلول- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- السولية

خط الهجوم: بيرسي تاو- أحمد عبدالقادر- محمد شريف.

القنوات الناقلة

وسيتم نقل المباراة عبر شاشة بي إن سبورت بريميوم 3 والتي ستوفر تغطية خاصة للديربي العربي المنتظر وذلك بتواجد فقرات فنية تضم أبرز النجوم البارزين.