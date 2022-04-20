المنافسة تشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد.. وقائمة الهدافين بعد ثنائية صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تغلب فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، في لقاء مؤجل من الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخاض المان يونايتد المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب وفاة طفله الرضيع.

تقدم ليفربول مبكراً عن طريق لاعبه الكولومبي لويس دياز في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية متقنة من صلاح ليحولها داخل المرمى.

وفي الدقيقة 22، عزز محمد صلاح تقدم فريقه ليفربول بالهدف الثاني، بعد أسيست ولا أروع من زميله السنغالي ساديو ماني لينفرد الفرعون بالمرمى ويضعها على يمين حارس المان يونايتد ديفيد دي خيا.

وفي الشوط الثاني، أضاف ساديو ماني الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 68 ، بعد عرضية أرضية من لويس دياز ليحولها السنغالي بيساره إلى شباك المان يونايتد.

وعاد محمد صلاح للتسجيل من جديد محرزاً الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 85، بعدما انفرد بالحارس دي خيا ليضعها فوقه لتسكن شباك مانشستر يونايتد، لتنتهي المباراة بأربعة أهداف للريدز مقابل لاشيء.

وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول ترتيب بريميرليج مؤقتاً برصيد 76 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي يستعد لمواجهة برايتون اليوم الأربعاء.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على اليونايتد:

1 ليفربول، 76 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 74 نقطة.

3 تشيلسي، 62 نقطة.

4 توتنهام هوتسبير، 57 نقطة.

5 آرسنال، 54 نقطة.

6 مانشستر يونايتد، 54 نقطة.

7 وست هام يونايتد، 52 نقطة.

8 ولفرهامبتون، 49 نقطة.

9 ليستر سيتي، 40 نقطة.



10 برايتون، 40 نقطة.

11 برينتفورد، 39 نقطة.

12 ساوثهامبتون، 39 نقطة.

13 كريستال بالاس، 37 نقطة.

14 نيوكاسل يونايتد، 37 نقطة.

15 أستون فيلا، 36 نقطة.

16 ليدز يونايتد، 33 نقطة.

17 إيفرتون، 28 نقطة.

18 بيرنلي، 25 نقطة.

19 واتفورد، 22 نقطة.

20 نورويتش سيتي، 21 نقطة.

قائمة الهدافين:

رفع محمد صلاح، رصيده التهديفي في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكسر صيامه بهدفين في شباك مانشستر يونايتد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد:

محمد صلاح، ليفربول، 22 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 15 هدفًا.

دييجو جوتا، ليفربول، 15 هدفًا.

ساديو ماني، ليفربول، 14 هدفًا.

إيفان توني، برينتفورد، 12 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

كيفين دي بروين، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

ويلفريد زاها، كريستال بالاس، 11 هدفًا.

ماسون ماونت، تشيلسي، 10 أهداف.

رياض محرز، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج، مانشستر سيتي، 10 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 10 أهداف.