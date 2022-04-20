رياضيون يرفعون شعار "إحنا نسايب".. حاوى بتروجت يتزوج شقيقة نجم إنبى

علاقة نسب جمعت بين محمود عبد الحكيم لاعب بتروجت السابق ونجم إنبى، بعدما تزوج عبد الحكيم من شقيقة سيد عبد النعيم لاعب إنبى السابق وصاحب الهدف الشهير فى الأهلى الذى أضاع منه الدورى.

واشتهر محمود عبد الحكيم بلقب الحاوى فى الكرة المصرية نظراً لمهارته الفائقة، أما سيد عبد النعيم فيعتبر أحد أشهر اللاعبين فى الكرة المصرية، وارتبطت شهرته بتحويل مسار درع الدورى من قلعة التتش بالجزيرة إلى القلعة البيضاء فى ميت عقبة.

رأسية تعد واحدة من أشهر الرأسيات فى تاريخ بطولة الدورى المصرى الممتاز، ألا وهى رأسية سيد عبد النعيم لاعب إنبى عندما تلقى عرضية من أسامة حسن زميله بالفريق ليقابلها برأسه لتسكن الكرة شباك الأهلى، وتسبب هذا الهدف فى تحول درع الدورى المصرى الممتاز فى موسم 2003 من قلعة الجزيرة إلى قلعة ميت عقبة.

قصة الهدف تأتى عندما استضاف الأهلى نظيره إنبى على ملعب المقاولون العرب فى مباراة حاسمة، حيث إن الفريق الأحمر يحتاج الفوز من أجل التتويج ببطولة الدورى فى الوقت الذى يلتقى فيه الزمالك مع الإسماعيلى فى المباراة التى كانت تقام فى نفس التوقيت فى استاد القاهرة.

وفى الدقيقة 30 من أحداث مباراة الأهلى وإنبى نجح سيد عبد النعيم فى تسجيل هدف الفوز لفريقه، من كرة عرضية لأسامة حسن أرسلها لسيد عبد النعيم محرزا هدف الفوز وفى نفس التوقيت كان الزمالك يلتقى مع الإسماعيلى على استاد القاهرة، وفاز الزمالك بهدف حسام عبد المنعم، وأصبح رصيد الزمالك 67 نقطة، وتوج بلقب الدورى.

وكان النادى الأهلى متصدرا لجدول ترتيب الدورى برصيد 66 نقطة، ويليه الزمالك بفارق نقطتين، لكن جاءت رأسية عبد النعيم ليهدى الدورى إلى الزمالك الذى أنهى البطولة متصدرا بفارق نقطة عن الأهلى.