شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موقف علي معلول من موقعة الإياب ضد الرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع علي معلول ظهير أيسر الأهلي لاختبار طبي على هامش تدريبات فريقه في المغرب لتحديد موقفه من اللحاق بمباراته ضد الرجاء المغربي مساء الجمعة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في ظل شكواه من الإابة بشد في العضلة الضامة.

وغاب علي معلول عن مباراة الذهاب ضد الرجاء المغربي بسبب نفس المشكلة، حيث يخضع لبرنامج تأهيل طبي من أجل اللحاق بموقعة الإياب في المغرب.

وواصل علي معلول، أداء تدريبات التأهيل على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على استاد العربي الزاولي.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.