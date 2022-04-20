شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: انا اللى خدت قرار إن ابنى ياسين يسيب الأهلى لأنه مكنش بيلعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تحدث شريف إكرامى حارس مرمي نادي بيراميدز، عما تردد حول أنه وراء رحيل رمضان صبحى من الأهلى، قائلا: "رمضان صبحي لديه من القدرة ما يمكنه من تحديد قراراته ويمتلك قدرة كبيرة في اتخاذ القرار، وأنه ليس له أي يد في ذلك، وكما كانت لدى أسباب لتركى الأهلى بالتأكيد لرمضان صحبى أسبابه أيضاً ويستطيع أن يتحدث عنها بنفسه.

وشدد "إكرامى"، خلال حواره ببرنامج "كلام الناس"، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين عز، عبر قناة "mbc مصر" على أنه يتقاضى أموال بنادى بيراميدز نفس التي كان يتقاضها في النادى الأهلى وأنه لا صحة للأرقام الخرافية التي يرددها البعض، مشيراً إلى أنه مع كثرة خروج اللاعبين المصريين للاحتراف في الخارج كون ذلك يصب في صالح كرة القدم المصرية، ويقلل الفجوة بيننا وبين المنتخبات الإفريقية التي سبقتنا في ذلك.

وتعليقاً على ترك أبنه "ياسين"، النادى الأهلى، قال "إكرامى"، إنه كان السبب وراء ذلك، وتابع:" أنا اللى خدت قرار أنه يمشى من الأهلى لانه مكنش بيلعب"، وتعليقاً على أكثر الهتافات السلبية التي رددها جمهور الأهلى ضده عقب مغادرته القلعة الحمراء، قال "إكرامى": "الولا الولا أهو خورم إفريقيا أهو".