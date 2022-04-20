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برة الملعب.. صلاح ريكو: أشاهد مباريات أوروبا وأسمع أغانى الكينج ومو صلاح نجمى المفضل

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب صلاح ريكو صانع ألعاب إنبى.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية.

 

هل تحب دخول المطبخ ؟

أحيانا.

 

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأكل البيتى.

 

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى.

 

من مطربك المفضل ؟

محمد منير.

 

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال.

 

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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