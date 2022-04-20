شكرا لقرائتكم خبر عن "موبولولو" يعود للتدريبات الجماعية للاتحاد السكندرى.. ويظهر أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الأشعة التى خضع لها اموبولولو لمهاجم الأنجولى هداف الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى جاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية ابتداء من الخميس المقبل، عقب العودة من الراحة السلبية التى منحها عماد النحاس المدير الفنى عقب الهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل لاشىء.

ويستعد الاتحاد لمباراة الأسبوع الـ١٦ والمقرر لها الثلاثاء المقبل أمام المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر.

أبدى موبولولو سعادته بالعوده بالتدريبات، موكدا أن الإصابة ابعدته عن هوايته التى يعشقها وهى تسجيل الأهداف.

وقال موبولولو: كنت حزين وانا غير قادر على مشاركة زملائى التدريبات وكان لدى الرغبة بالعوده سريعا ولكن منعت بامر الطبيب حتى يتم شفائى تمام وانا جاهز لهز شباك المنافسين.

ويعود الرباعى موبولولو وأحمد نبيل مانجا وكريم الديب ومورو ساليفو للتدريبات عقب الغياب عن مباراة الزمالك الماضية.