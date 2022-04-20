شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجدد عقد أحمد سعيد لاعب الطائرة 4 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضى، مدير عام النشاط الرياضى بالأهلى، إن أحمد سعيد، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادى، قام بتجديد تعاقده مع النادى لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأوضح العوضى أن تجديد عقد أحمد سعيد يأتى فى إطار الحفاظ على العناصر الأساسية، للمنافسة على الفوز بكل البطولات وفقا توجهات إدارة النادى الأهلى.

وشدد العوضى على الاستمرار في توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى لرجال الطائرة، بقيادة محمد مصيلحى من أجل المنافسة والفوز بكل الألقاب، خاصة أن أحمد سعيد من العناصر الأساسية واللاعبين أصحاب الخبرات مع النادي والمنتخب الوطنى، وأن اللاعب وافق على التجديد دون شروط باعتباره أحد اللاعبين الكبار بالفريق.