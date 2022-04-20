شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ تستضيف نهائى كأس مصر لشباب اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى سيتى كلوب كفر الشيخ نهائى كأس مصر لشباب كرة اليد بين البنك الأهلى مع الطيران لتحديد البطل، وسبورتنج مع الزمالك لتحديد صاحب المركز الثالث، وذلك يوم 3 مايو المبل.

تلقى الاتحاد المصرى لكرة اليد خطابا رسميا من الاتحاد الدولى، يخطره فيه بتعيين لجنة مؤقتة مكونة من 9 أفراد، لإدارة الاتحاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء تشكيل لجنة الإدارة الجديدة لاتحاد اليد على النحو التالي:

محمد الأمين رئيسا

عمرو صلاح أمينا للصندوق

عاصم السعدني عضو

كرام كردي عضو

ياسر الرملي عضو

عمرو العدل عضو

أحمد مصطفى عضو

عادل إبراهيم عضو

سعيد عبدالغني عضو

وجاء في قرار الاتحاد الدولي أن لجنة الإدارة ستتولى إدارة شئون الاتحاد، والانتهاء من لائحة النظام الأساسي لاعتمادها من الاتحاد الدولي والجمعية العمومية، وإجراء انتخابات مجلس الإدارة من خلال عقد الجمعية العمومية العادية.