الامارات | عمار بن حميد يتوج "البلدية والتخطيط" بكأس الدوائر الحكومية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن عمار بن حميد يتوج "البلدية والتخطيط" بكأس الدوائر الحكومية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالدعم الكبير والمميز الذي تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية المختلفة من قيادتنا الرشيدة إيماناً منها بأهمية الرياضة ودورها المهم في تعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية بين فئات المجتمع كافة واستثمار الأنشطة الرياضية والترفيهية في تجسيد وحدة التلاحم بين كافة فئات المجتمع.

وجاء ذلك خلال حضور سموه ختام منافسات كرة القدم ضمن دورة عجمان الرياضية التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي. وقام سموه بتتويج فريق دائرة البلدية والتخطيط بطلاً لدورة عجمان الرياضية، بعد فوزه الكبير على فريق جامعة عجمان بخمسة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم في ملعب مركز كواترو الرياضي ضمن الدور النهائي لمنافسات الدورة التي أقيمت برعاية كريمة من سموه، ليحافظ البلدية والتخطيط بهذا الإنجاز على لقبه الذي فاز به في النسخة الأولى عام 2019.

وحضر مراسم التتويج الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعدد من مدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى رؤساء الشركات الراعية للدورة.

وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن النسخة الثانية من دورة عجمان في منافسات بطولة كرة القدم، وبطولة البادل تنس، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان للأهداف الكبيرة للرياضة في ترسيخ المشاركة المجتمعية ونشر الوعي والثقافة الرياضية لدى كل الفئات ولاسيما في شهر رمضان المبارك.

وقال سموه ان النسخة الثانية من البطولة جاءت اكثر تطورا ونجاحا وأوسع مشاركة من قبل الدوائر والمؤسسات في عجمان وتفاعلا من الجمهور، وأكدت تجاوز مجتمعنا لجائحة "كورونا"، وحققت أهدافها كإحدى الفعاليات الرمضانية المميزة في عجمان.

وفي فئة الجوائز الفردية تم اختيار يوسف صافي أفضل لاعب في البطولة، ونال عصام علاء جائزة هداف البطولة، وفاز خالد نور بجائزة أفضل حارس، وديفيد زاكي أفضل مدافع، ومحمد النعيمي أفضل لاعب وسط، وسلطان الوحشي أفضل مدرب، وسامي الهامور أفضل إداري، وحصل فريق جامعة عجمان على جائزة الفريق المثالي، بينما نالت الإدارة العامة للدفاع المدني جائزة أفضل جهة حكومية تفاعلت مع الفعاليات.

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