ما هو موعد مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة في الدوري الإسباني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يخرج فريق برشلونة يوم الخميس لمواجهة نظيره ريال سوسيداد في إطار الجولة 33 من عمر الدوري الإسباني "لا ليجا" بملعب أنويتا.



ويمتلك فريق برشلونة 60 نقطة في المركز الثاني لليجا بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد، مع تبقي لقاء مؤجل للبارسا، بينما سوسيداد 55 نقطة في المركز السادس.

تقام مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة يوم الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 على أرض ملعب أنويتا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث منافسات الدوري الإسباني عبر قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتنقل مباراة ريال سوسيداد وبرشلونة تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق التونسي رؤوف خليف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

ريال مدريد - 75 نقطة

برشلونة - 60 نقطة

أتلتيكو مدريد - 60 نقطة

إشبيلية - 60 نقطة

ريال بيتيس - 57 نقطة

ريال سوسيداد - 55 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 25 هدفا

راؤول دي توماس - إسبانيول - 16 هدفاً

إينيس أونال - خيتافي - 15 هدفا

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 15 هدفا

خوانمي - ريال بيتيس - 14 هدفا