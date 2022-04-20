الحسناء شارابوفا تدخل عالم الأمومة بعد اعتزالها المفاجئ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا بطلة العالم للتنس سابقا أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ35 عن مفاجأة جديدة بعد اعتزالها اللعبة.



واستغلت المصنفة الأولى على العالم سابقا أثناء احتفالها بعيد ميلادها لتعلن أنها حامل في طفلها الأول.

وشاركت اللاعبة الروسية الفائزة بـ5 ألقاب للبطولات الـ4 الكبرى والتي اعتزلت عام 2020.

ونشرت شارابوفا الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "أنستقرام" الذي يضم 4.2 مليون متابع.

وكتبت إلى جانب صورة لها وهي تقف على الشاطئ مبتسمة "بدايات ثمينة، لطالما كنت متخصصة في تناول كعكة عيد الميلاد لشخصين".

وفي ديسمبر /كانون الأول الماضي، كشفت شارابوفا ورجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس عن خطبتهما.

وفي خلال مقابلة تلفزيونية أعلنت شارابوفا – 32 عاما – عام 2020، اعتزال منافسات اللعبة بشكل نهائي، وذلك بعد 3 سنوات فقط من عودتها للعب عقب تعرضها لعقوبة الإيقاف من الاتحاد الدولي للعبة، على خلفية وجود عينة منشطات إيجابية.

وعلى الرغم من أنها نافست تحت العلم الروسي خلال مسيرتها وهي المرأة الروسية الوحيدة التي فازت بألقاب ضمن البطولات الـ4 الكبرى، إلا أن شارابوفا عاشت في الولايات المتحدة منذ قدومها إلى البلاد باعتبارها معجزة شابة في رياضة التنس.