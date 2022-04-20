شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهات دور ربع النهائى من دورة الخليج 365 الرمضانية برعاية أبو حتة موتورز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم الأربعاء مواجهات الدور ربع نهائى من دورة الخليج 365 الرمضانية، التى تقام على ملاعب نادى الصيد الرياضى بالدقى خلال الفترة من 10 إلى 25 رمضان، بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365 وقيادات التحرير بالمؤسسة، وذلك بعد تصدر مجموعتهم بالفوز فى مباراتين متتاليتين.

وهي كالتالي

1= الأبطال X العائدون... 9 مساء

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2=أبوحته X الكبير أوي.. 9.45 مساء

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3= النجوم Xالإسباني..10.30 مساء

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4= باريس X حياة كريمة... 11.15 مساء