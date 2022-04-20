شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: تامر مصطفى اعتذر عن تدريب الفريق وأبلغنا بانتقاله للجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد هويدي نائب رئيس نادي المقاصة أن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الفيومي اعتذر عن عدم الاستمرار مع المقاصة في الفترة المقبلة، وفضل إنهاء مشواره في تدريب الفريق.

وقال هويدي، في تصريحات خاصة، إن تامر مصطفى أبلغهم بأنه لم يكن موفقا مع المقاصة فى الفترة الأخيرة ويفضل الرحيل، لاسيما بعدما تلقى عرضا لتدريب الجونة خلفا لرضا شحاتة الذى تم توجيه السكر له من قيادة الفريق الساحلى.

وأوضح نائب رئيس نادى المقاصة أن الاتجاه الأقرب هو تعيين مدير فنى من أبناء قطاع الناشئين بالنادى، حيث يقوم وليد هويدى المشرف على الكرة بالنادى بالمفاضلة بين الأسماء المرشحة لقيادة الفريق فى الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يتم الاستقرار عليه خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وتولى تامر مصطفى تدريب المقاصة منذ بداية الموسم خلفا لمحمد عبد الجليل الذي كان يقود تدريب الفريق الفيومي في الموسم الماضي.