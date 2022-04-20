شكرا لقرائتكم خبر عن تصور جديد لمواعيد الدورى والكأس بعد مباريات دور الـ8 الأفريقية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع عامر حسين عضو رابطة الأندية واتحاد الكرة تصورا جديدا لمواعيد بطولة الدورى وبطولتى كأس مصر خلال الأيام المقبلة، وتحديدًا عقب انتهاء مباريات دور الـ8 للأندية الأفريقية.

ويشارك الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا، حيث يواجه الرجاء المغربى، بينما يشارك بيراميدز والمصرى فى البطولة الكونفدرالية.

ويترقب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا القرار الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.

وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية بدأت بتعمد تأخر وصول أتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة فضلا عن التعدى على الأتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء، ثم الهجوم الجماهيرى بالألفاظ والإشارات الخارجة على اللاعبين وتحديدًا محمد صلاح.

كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.