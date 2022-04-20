شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الأهلى مع ماجيت نداى حكم مباراة العودة ضد الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الرجاء المغربى ضد الأهلى، المقرر إقامتها فى الثانية عشرة مساء الجمعة المقبل، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى الحكم السنغالى ماجيت نداى.

ويعاون الحكم السنغالي نداي فى إدارة مباراة الرجاء المغربي ضد الأهلي كل من ماليك سامبا ونوح بانجورا، فيما سيتولى الحكم عيسى سي مهمة الحكم الرابع، بينما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم الزامبي جياني سيكازوي، بمساعدة الكاميروني إلفيس نجيوجوي.

وسبق للحكم السنغالى إدارة 5 مباريات للأهلي من قبل في دوري أبطال أفريقيا وفي كأس العالم للأندية، حيث تعد مباراة الرجاء هى المواجهة السادسة التى يتولى إدارتها نداى للمارد الأحمر، منها 4 بدورى أبطال أفريقيا، ومباراة بكأس العالم للأندية.

ومع صافرة ماجيت نداي حقق الأهلى الفوز فى 3 مباريات، وخسر مواجهة وحيدة وتعادل فى أخرى.

أكبر فوز حققه الأهلى مع صافرة نداى كان بنتيجة 5/0 أمام سيمبا التنزانى، وأكبر هزيمة كانت بنفس النتيجة أمام صن داونز.

آخر مباراة أدارها نداى للأهلى كانت أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، وانتهت بالتعادل السلبى، وتم اللجوء إلى ركلات الترجيح التى حسمت المباراة ليتوج الأحمر بالبرونزية 3/2.