شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تعنيف على ماهر للاعبين يضمن بقاء المصرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم متمثلة فى تولى على ماهر المدير الفنى الحالى لفريق فيوتشر، تدريب المصرى البورسعيدى منذ موسمين، حيث كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من من الهبوط لدورى الدرجة الثانية هذا الموسم.

وفى إحدى المحاضرات الفنية لعلى ماهر وتحديدا قبل مباراة الجونة، لاحظ على ماهر أن اللاعبين بدأوا الاحتفال المبكر بالبقاء فى الدورى، بعدما شاهدهم يضحكون قبل مواجهة الجونة، ليقرر عقد جلسة عاجلة وتحدث مع اللاعبين وأكد لهم أن وضع المصرى مازال فى خطر، كما أن هدف الفريق ليس البقاء فى الدورى فحسب لكن تحسين مركزه، خاصة أن وضع المصرى الحالى لا يليق بتاريخه الكبير، وهى الكلمات التى عدلت من سلوك لاعبى المصرى، ونجحوا فى الفوز على الجونة وواصلوا نتائجهم الإيجابية بعد ضمان البقاء فى الدورى الممتاز.