شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب قرار لجنة الانضباط فى إعادة مباراة منتخب مصر والسنغال غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا القرار الخاص بإعادة مباراة منتخب مصر أمام السنغال، التى أقيمت فى داكار يوم 29 مارس المنقضى فى الجولة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، والأحداث المؤسفة التى شهدها اللقاء بداية من الاستقبال السيئ لبعثة المنتخب.

وتقدم اتحاد الكرة بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية بدأت بتعمد تأخر وصول أتوبيس منتخب مصر للملعب لأكثر من 75 دقيقة فضلا عن التعدى على الأتوبيس المرافق لبعثة منتخب مصر، ورفض مراقب المباراة تأجيل اللقاء، ثم الهجوم الجماهيرى بالألفاظ والإشارات الخارجة على اللاعبين وتحديدًا محمد صلاح.

كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة فى ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين وهو ما تناقلته الصحف والمواقع العالمية ونشر صور لمحمد صلاح بذلك.

ويترقب اتحاد الكرة صدور قرار من لجنة الانضباط بإعادة المباراة، وحال عدم صدور قرار بذلك الأمر سيتم رفع الأمر للمحكمة الرياضية وهو ما يتم التجهيز له حاليا من قبل الإدارة القانونية باتحاد الكرة ممثلة فى المستشار القانونى للجبلاية محمد الماشطة الذى يجهز ملفا متكاملا حول مباراة السنغال.