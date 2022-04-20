شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تجرى مسحة مباراة العودة ضد الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى المغرب، اليوم، مسحة طبية على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق لخوض مرانه الثانى اليوم على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، فى إطار الاستعداد للمباراة التى تقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.