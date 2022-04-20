شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تجرى مسحة مباراة العودة ضد الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجرى بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى المغرب، اليوم، مسحة طبية على هامش الاستعداد لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.
ويستعد الفريق لخوض مرانه الثانى اليوم على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى بمدينة كازابلانكا، فى إطار الاستعداد للمباراة التى تقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.
وتضم قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.