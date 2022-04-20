شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وغينيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر أولى مبارياته فى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 المقرر إقامتها بكوت ديفوار، أمام منتخب غينيا فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يوينو، ولم يتم تحديد موعدها النهائى.

يتواجد المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة التى تضم كلاً من غينيا ومالاوى وإثيوبيا.

ويواجه منتخب مصر في الجولة الأولى منتخب غينيا ثم إثيوبيا ثم مالاوي ذهابًا وإيابا، ثم غينيا في الجولة الخامسة، ويختتم مبارياته بمواجهة إثيوبيا في الجولة السادسة.

وتقام التصفيات بمشاركة 48 منتخباً مقسمة لـ12 مجموعة، يتأهل منها الأول والثانى باستثناء مجموعة كوت ديفوار، سيتأهل منها فريق واحد.

وقرر الكاف إقامة الجولتين الأولى والثانية من المباريات فى الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو من العام الحالي، فيما تقام مباريات الجولتين الثالثة والرابعة في الفترة من 19 حتي 27 سبتمبر، على أن تقام آخر جولتين بين يومى 20 حتى 28 مارس 2023.

ومن المقرر أن تحتضن كوت ديفوار منافسات النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية بين يومي 14 يونيو و14 يوليو لعام 2023.

وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة في تصفيات أمم أفريقيا 2023 إلى 4 مستويات، يضم كل مستوى 12 منتخبًا، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ويحل منتخب مصر في التصنيف الأول بجانب منتخبات: السنغال – المغرب – نيجيريا- تونس- الكاميرون- الجزائر- مالي- ساحل العاج- بوركينا فاسو –غانا – الكونغو الديموقراطية.

ومن المقرر أن يسجل إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ظهوره الأول مع الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يخوض منتخب مصر أول مباراتين له في التصفيات في الفترة من 30 مايو حتى 14 يونيو المقبلين.