شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلى سيدخل مباراة العودة ضد الرجاء دون النظر لنتيجة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.
وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب أمس الثلاثاء، وأن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيدخل مباراة الجمعة دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة وفاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى أن كل مواجهة لها حسابات واستعدادات خاصة، وأن الأهلى سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وأضاف: "دوافعنا كبيرة في مواصلة المشوار ببطولة أفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم القوية التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة في المواجهات الكبيرة والصعبة".
وشدد عبد الحفيظ على قوة العلاقات التى تجمع بين مسئولي الأهلي والرجاء المغربي، وكذلك بين جماهير الفريقين الشقيقين والتي تعكس مكانة وعراقة كل منهما داخل القارة.