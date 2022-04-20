شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: الأهلى سيدخل مباراة العودة ضد الرجاء دون النظر لنتيجة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة الرجاء المغربي التي تجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا.

وأوضح أن هناك حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق منذ الوصول إلى المغرب أمس الثلاثاء، وأن الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى يعمل على تجهيز اللاعبين بدنيا وخططيا بالشكل المناسب للمباراة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الفريق سيدخل مباراة الجمعة دون النظر إلى نتيجة مباراة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة وفاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، لافتا إلى أن كل مواجهة لها حسابات واستعدادات خاصة، وأن الأهلى سيلعب من أجل الفوز وحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وأضاف: "دوافعنا كبيرة في مواصلة المشوار ببطولة أفريقيا، ولدينا ثقة كبيرة في قدرات اللاعبين وشخصيتهم القوية التي دائما ما تكون حاضرة، خاصة في المواجهات الكبيرة والصعبة".

وشدد عبد الحفيظ على قوة العلاقات التى تجمع بين مسئولي الأهلي والرجاء المغربي، وكذلك بين جماهير الفريقين الشقيقين والتي تعكس مكانة وعراقة كل منهما داخل القارة.