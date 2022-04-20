"مسحة طبية ومحاضرة".. كواليس اليوم الثاني للأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي، لخوض مرانه الثاني في المغرب، اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، استعدادًا لمواجهة الرجاء في من دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الرجاء مساء يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرة للاعبي الفريق في التاسعة والربع مساء اليوم بفندق الإقامة في المغرب قبل التحرك إلى ملعب التدريب.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة العديد من الجوانب الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المرتقبة.

من ناحية أخرى، ستجري بعثة الفريق مسحة طبية اليوم الأربعاء، على هامش الاستعداد لمواجهة الرجاء.

وضمت قائمة الأهلي في المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.