ما هو الخطأ الذي ارتكبه كلوب مع صلاح ويرفض تكراره مع ماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

اعترف يورجن كلوب، مدرب ليفربول، بارتكابه خطأ في التعامل مع قضية تجديد عقد محمد صلاح، رافضا تكرار الخطأ نفسه مع ساديو ماني.

ويشهد صيف 2023 (نهاية الموسم المقبل) انتهاء عقدي كلا من صلاح وماني مع ليفربول، وحتى الآن لا توجد أي بوادر للتجديد.

الإعلام تناول قضية تجديد عقد صلاح بشيء من الاهتمام في الفترة الأخيرة، وتسربت الكثير من كواليس المفاوضات بين إدارة ليفربول ووكيل النجم المصري، فيما لم يتم تسليط الضوء بالقدر نفسه على موقف ماني.

كلوب تلقى سؤالا مشابها عن موقف ماني فأجاب قائلا: "لقد أخطأت في التحدث إليكم (للصحفيين) حول وضع عقد صلاح وهو ما لا أفعله عادة، وأدى ذلك إلى الكثير من سوء الفهم".

وأضاف: "الآن هناك أسئلة حول ماني، لذلك سأعود إلى ما كنت أفعله سابقا وأغلق باب الحديث عن الأمر، عندما يكون لدينا شيء نعلن عنه ستكونون أول من يحصل على المعلومات".

ما هو خطأ كلوب؟

في ظل الاهتمام الإعلامي بموقف صلاح، تلقى كلوب سؤالا متكررا في المؤتمرات الصحفية، عن تجديد عقد نجمه المصري.

كلوب أدلى بإجابات دبلوماسية في أكثر من مناسبة، قبل أن يلمح في مارس الماضي إلى وصول المفاوضات لطريق مسدود، وأن الكرة باتت في ملعب صلاح.

وفي 11 مارس قال كلوب قبل مواجهة برايتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالمحادثات بقدر ما يتعلق بقرار صلاح إلى حد كبير، أعتقد أن النادي فعل ما يمكن أن يفعله".

وأضاف: "من وجهة نظري لم يحدث أي تطور، ليس هناك لا توقيع ولا رفض ولا أي شيء آخر، لذلك علينا الانتظار فقط، لا يجب أن نتسرع في هذه الحالة".

وكان كلوب أكد أكثر من مرة رغبته في تجديد عقد صلاح، وفي فبراير الماضي قال إن النجم المصري "يقترب من العمر الذي يصل فيه لاعب الكرة لقمة مستواه".

جدير بالذكر أن صلاح (29 عاما) هو هداف ليفربول في الموسم الحالي بـ30 هدفا في 42 مباراة خاضها مع "الريدز" بمختلف المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما، لعب صلاح 245 مباراة مع ليفربول سجل خلالها 155 هدفا.