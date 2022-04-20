الزمالك يقيم احتفاليتين بـ4 ألقاب في الألعاب الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إقامة احتفاليتين داخل النادي، للاحتفال بالحصول على لقب الدوري في 4 ألعاب جماعية (كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة).

وقال مرتضى منصور عبر صفحته على "فيس بوك": "المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك قرر إقامة احتفاليتين ضخمتين داخل نادي الزمالك للاحتفال بحصول أول نادي في العالم بدرع الدوري للألعاب الجماعية الأربعة وهي كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة وهو حدث عالمي".

وبحسب ما نشره منصور، فإن الاحتفال الأول سيكون داخل صالة الكابتن محمد حسن حلمي يوم الخميس 21 أبريل الساعة 9 مساء، بحضور كباتن هذه الفرق، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن الدعوة لجميع المسؤولين من الجماهير عن الصفحات الزملكاوية والقنوات الخاصة لبعض الجماهير.

أما الاحتفال الثاني سيحدد موعده عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وستتم دعوة كل الرموز السياسية والرياضية والفنية المنتسبين لنادي الزمالك.