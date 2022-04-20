الرجاء لمصراوي: لن نسمح بالفتنة مع الأهلي.. ولم نشكو مخرج المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : علي يحيى

رد عبدالاله الإبراهيمي المتحدث الرسمي باسم ناد الرجاء البيضاوي المغربي، عن الشائعات التي انتشرت مؤخراً عن شحن إدارة الرجاء لحشد الجماهير للمباراة الإياب بدوري أبطال أفريقيا ضد النادي الأهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال الإبراهيمي في تصريحات لمصراوي: "مباراة الإياب في المغرب ستكون مباراة تنافسية بين فريقين كبيرين في أفريقيا، وسنقوم باستقبال الأهلي أحسن الاستقبال مثلما فعل معانا في القاهرة."

وتابع: "لمن يحاول زرع الفنتة بين جماهير الناديين، لا نسمح بهذا نحن أشقاء قبل أن تكون مباراة تنافسية ولا توجد اي مشاكل بين النادين."

وأكد: "نحن طالبنا الجماهير مؤازرة الفريق في مباراة الإياب بالطرق الشرعية والابتعاد عن العنف منعاً للعقوبات التي من المتوقع وقعها على الفريق في حالة الخروج عن النص ونشرنا هذا عبر موقعنا الرسمي."

وأردف: "من حقنا مطالبة جماهيرنا بتشجيع الفريق بالطرق السلمية ، والأمن وافق على حضور 40 الف متفرج لحضور المباراة ، ونتمنى أن تكون الجماهير علي السعة الكاملة لمؤازرة الفريق."

وأكمل: "قدمنا شكوى للاتحاد الإفريقي كاف ضد حكام لقاء الذهاب في القاهرة ولم نفعل مثلاً انتشر عن رفع شكوي ضد مخرج المباراة، نحن قدمنا ضد الحكام فقط لما واجه الفريق من ظلم تحكيم فقط".

وأختتم تصريحاته برسالة إلي جماهير الأهلي: "هذه المباراة بين أشقاء والمغرب بلدكم الثاني، ولا تنساقوا وراء الشائعات وستكون مباراة تليق باسم الفريقين."

ويلعب الأهلي أمام الرجاء البيضاوي إياب ربع نهائي دروي الأبطال منتصف ليلة الجمعة القادمة، بعدما فاز حامل اللقب في القاهرة بنتيجة 2-1.