بالمواعيد.. 10 مباريات تفصل صلاح عن قيادة ليفربول لإنجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

لا يتوقف محمد صلاح جناح ليفربول عن الحلم، والعمل على تحقيق أهدافه في كرة القدم، لكن الموسم الحالي 2021-2022 له مذاق مختلف.

بعد أن ضحى ليفربول بالكؤوس على مدار سنوات عدة، يبدو أن الأمر بات قريبا من تحقيق انجاز غير مسبوق في تاريخ النادي.

فاز ليفربول بكأس كاراباو، والآن قد تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي بعد تجاوز منافس صعب وهو مانشستر سيتي.

الطريق نحو لقب بريميرليج بات ممهدا أكثر من أي وقت مضى خلال الموسم، بعدما تقلص الفارق الذي وصل في وقت ما إلى 14 نقطة، وأصبح نقطة واحدة.

أما في دوري الأبطال فرحلة ليفربول يسودها الرفاهية بعدما تفوق على بنفيكا في ربع النهائي سيكون على موعد مع فياريال الذي أقصى بايرن ميونيخ في نصف النهائي، على أن يواجه الفائز الفريق المتأهل من مانشستر سيتي وريال مدريد.

صلاح تحدث عن هذا الحلم قبل عدة أيام، حين كان الفريق يستعد لمواجهة مانشستر سيتي: "نحن نأمل أن نحقق 4 بطولات".

وتابع: "نحن لم نحقق الرباعية من قبل، لكن هذا الموسم نشعر أننا نقترب للغاية والفريق في أفضل حالاته الفنية".

وأضاف: "فزنا في المباريات العشر الماضية من بريميرليج، لذا نحن في الطريق الصحيح".

لكن ماذا يقف أمام محمد صلاح وحلمه الجديد من أجل صناعة تاريخ غير مسبوق لليفربول؟

هنا نرصد جدول المباريات المتبقية لليفربول هذا الموسم:

24 أبريل.. ليفربول ضد إيفرتون (بريميرليج)

27 أبريل.. ليفربول ضد فياريال (دوري الأبطال)

30 أبريل.. نيوكاسل ضد ليفربول (بريميرليج)

3 مايو.. فياريال ضد ليفربول (دوري الأبطال)

7 مايو.. ليفربول ضد توتنهام (بريميرليج)

10 مايو.. أستون فيلا ضد ليفربول (بريميرليج)

14 مايو.. ليفربول ضد تشيلسي (نهائي كأس الاتحاد)

15 مايو (منتظر إعادة جدولتها).. ساوثامبتون ضد ليفربول (بريميرليج)

22 مايو.. ليفربول ضد وولفرهامبتون (بريميرليج)

28 مايو.. نهائي دوري الأبطال (في حالة التأهل)