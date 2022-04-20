شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق نادى الزمالك إلى المباراة المقبلة بالدورى الممتاز أمام المصرى البورسعيدى، والمقرر إقامتها يوم 28 أبريل الجارى فى الجولة السادسة عشر للدورى.

تصدر فريق الزمالك جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 35 نقطة بعدما حقق فريق الزمالك فوزًا مهمًا على الاتحاد السكندرى بهدفين دون رد، سجلهما أحمد سيد زيزو ومحمد عبد الغنى فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد برج العرب، الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

كما تصدر أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الزمالك جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 أهداف عقب إقامة مباريتين ضمن الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى الزمالك مع نظيرة الاتحاد السكندرى وواجه طلائع الجيش فريق سيراميكا.