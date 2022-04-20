شكرا لقرائتكم خبر عن بانون يرافق الأهلى فى رحلة العودة من المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى بدر بانون مدافع الأهلى رفقة بعثة فريقه فى رحلة عودتها من المغرب، عقب الانتهاء من مواجهة الرجاء المغربى فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، فى المباراة المحدد لها مساء الجمعة على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

وتعود بعثة الأهلى إلى القاهرة عقب الانتهاء من مباراة الرجاء المغربى فى رحلة طيران خاصة.

وحرص بدر بانون، على زيارة المران الأول للأهلى فى المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء فى إياب الدور ربع النهائى من دورى أبطال أفريقيا.

وتواجد بانون فى مران الفريق الذى أقيم مساء الثلاثاء على ملعب العربى الزاولى الخاص بنادى الاتحاد البيضاوى.

وحرص أعضاء بعثة الأهلى على الترحيب باللاعب والاطمئنان على حالته.

ويغيب بانون عن تدريبات الفريق منذ تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث يخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي للأهلى.

وتضم قائمة الأهلى فى المغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي we السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.