الامارات | نزالات مُلاكمة اسطورية على مهبط طائرات فندق برج العرب في جميرا

شكرا لقرائتكم خبر عن نزالات مُلاكمة اسطورية على مهبط طائرات فندق برج العرب في جميرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مهبط المروحيات الخاص بفندق برج العرب في جميرا، يوم 15 مايو المقبل نزالات اسطورية في لعبة الملاكمة تجمع ابطال عالميين مثل فلويد مايويذر وأندرسن سيلفا والكثير غيرهم.

وأعلنت جلوبال تايتنز فايت سيريز أنّها ستكون أول فعالية رياضية عالمية تعتمد نظام الرموز غير القابلة للاستبدال وأنّها فتحت الباب أمام الجمهور اعتباراً من اليوم لشراء الرموز.

ووفقا للبيان الصحافي سيتسنى للجمهور الحصول على تذكرة جلوبال تايتنز خاصة بنظام الرموز غير القابلة للاستبدال، القابلة للتداول في مُختلف أسواق العملات المشفرة، كما ستمنحهم فرصة الوصول الخاص لرابط مشاهدة البث الإلكتروني الحصري لهذه النزالات مباشرة من أيّ مكان في العالم.

ولن تكون هُناك حاجة لاستخدام أيّ كلمات مرور أو رموز دخول لمشاهدة البث المباشر للفعالية، إذ يُمكن لأصحاب الرموز غير القابلة للاستبدال بكلّ بساطة الاتصال بمحَافظ العملات المشفرة الخاصة بهم (مثل ميتاماسك) ليحظوا بإمكانية الدخول بشكل تلقائي.

وقالت جلوبال تايتنز أنه يتوفر على الموقع الرسمي لها حاليا 80 ألف من الرموز غير القابلة للاستبدال التي يُمكن اقتناؤها إلى جانب فرصة الاستمتاع بنظام الدفع مقابل المشاهدة من خلال عملة بوليجون ماتيك المشفرة أو بطاقات الائتمان.

كما تتوفر المقاعد الحصرية بجانب حلبة النزال والمخصصة لحاملي تذاكر الرموز غير القابلة للاستبدال على موقع Rarible.com، علماً أنّ 10 مقاعد فقط متوفرة في الوقت الراهن لحضور الفعالية بشكل شخصي.

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