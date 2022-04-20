شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يستقر على عودة بسيونى لتشكيل البنك الأهلى أمام إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر خالد جلال، المدير الفنى للبنك الأهلى، على عودة محمد بسيونى لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى المباراة القادمة أمام إيسترن كومبانى عقب الظهور بشكل قوى فى التدريبات الجماعية الاخيرة للفريق.

ويسعى خالد جلال المدير الفنى للبنك الأهلى لمنح الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباريات للاستفادة منهم فى اللقاءات المهمة وتجهيزهم للتواجد مع الفريق بسبب ضغط اللقاءات.

ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة إيسترن كومبانى ضمن مباريات الجولة الـ16 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 5 مباريات والخسارة فى مثلهم والتعادل فى 4 مباريات.