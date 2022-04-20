شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الأهلى مرانًا قويًّا مساء الثلاثاء على ملعب العربي الزاولي الخاص بنادي الاتحاد البيضاوي بمدينة كازابلانكا، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي اشتمل على فقرات خططية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار التجهيز للمباراة التي تقام مساء الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس.

فيما حرص ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، على تخصيص فقرات متنوعة لحراس مرمى الفريق، على هامش المران الجماعي الذي أقيم مساء الثلاثاء في المغرب، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وقاد يانكون مرانًا قويًّا بمشاركة الثلاثي الحراس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في إطار تجهيز الجميع لمباراة الرجاء التي تقام يوم الجمعة المقبل على مركب ملعب محمد الخامس في مدينة كازابلانكا.