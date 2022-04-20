شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يُخصص دروسا للمدافعين والمهاجمين قبل مواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تكليفات خاصة للاعبي خط الدفاع والهجوم، من أجل تنفيذها في مباراة العودة ضد الرجاء المغربي، الأمر الذي يساعد في تحقيق الهدف الأساسي وهو الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة العودة وتأكيد الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز في موقعة الذهاب بهدفين لهدف.

وطالب موسيماني لاعبي الدفاع بضرورة التمركز الجيد والتعامل الجيد مع الضغط الهجومي المتوقع من لاعبي الرجاء ةالتركيز الشديد والهدوء طوال الـ90 دقيقة خاصة أمام استفزازات الجماهير ولاعبي الفريق المغربي، فيما حث لاعب الخط الأمامي على ضرورة التركيز في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الرجاء من أجل تسجيل هدف في شباكه تساعد من مهمته في تأمين الصعود لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

ووصلت بعثة الأهلي مدينة كازابلانكا ظهر أمس استعدادا للمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات.