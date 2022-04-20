قصة صور .. عبد الحميد بسيوني يرتدي ثوب المنقذ بين مدربي الايجيبشن ليج

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القاهرة - سامية سيد - أداء ونتائج مميزة يقدمها فريق غزل المحلة تحت القيادة الفنية لعبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، والذي نجح مؤخراً في انتشال الفريق المحلاوى من قاع الجدول ليبتعد به عن صراع الهبوط بانتصارين متتاليين لينتشل الفريق من المراكز المتأخرة بجدول الدوري إلى المركز التاسع.

وتولى باسيو القيادة الفنية لغزل المحلة في ظروف صعبة، بعد رحيل محمد عودة عن تدريب الفريق، حيث كانت بطولة كأس رابطة الأندية المصرية هي الاختبار الأول لبسيوني مع المحلة، ونجح فيه بامتياز بعدما حقق نتائج جيدة كان أبرزها الفوز على الزمالك بثلاثية دون رد.

وتحت القيادة الفنية لبسيوني يحتل غزل المحلة المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، حيث فاز المحلة في 4 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 7 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المحلة 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 16 هدفاً أخر.

ولا تعد المحلة هي الدليل الوحيد على القدرات الفنية لبيسوني حيث سبق للمدير الفني المخضرم وأنقذ طلائع الجيش من معاناة الهبوط، بعد تراجع نتائجه خلال الموسم الماضي، بل وقاد الفريق أيضاً إلى حصد أول بطولة في تاريخه بعدما توج ببطولة كأس السوبر المصري الأخيرة بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.