شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم ثانى تدريباته بالمغرب استعداداً لمواجهة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي اليوم ، الأربعاء، ثاني تدريباته في المغرب استعدادا لمباراته ضد الرجاء المغربي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما وصل أمس الثلاثاء إلى المغرب وخاض أول مران له بمدينة الدار البيضاء استعدادا لموقعة الجمعة الحاسمة.

ووصلت بعثة الأهلي مدينة كازابلانكا ظهر أمس استعدادا للمباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب مركب محمد الخامس، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي على ملعب الأهلي و السلام قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، سجلهما عمرو السولية وحسين الشحات. وضمت قائمة الفريق المسافرة للمغرب كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمد مجدي ‏أفشة وطاهر محمد طاهر ‏ولويس ميكيسوني وأحمد عبد القادر ‏ووليد سليمان وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي برنامج التحضير لمباراة العودة ضد الرجاء المغربي سواء الجرعات التدريبية أو المحاضرات الفنية أو مقاطع الفيديو الخاصة بمباراة الذهاب والتي سيتم عرضها على اللاعبين، من أجل التعرف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المغربي قبل موقعة الجمعة والاستفادة منها في بناء خطة المباراة اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية تمكن الفريق الأحمر من العودة للقاهرة بتذكرة الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.