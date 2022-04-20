شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. مجدى عبد الغنى أحد أفضل 20 لاعبا فى تاريخ الدورى البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة"، مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، وسنتحدث فى هذا اليوم عن مجدى عبد الغنى نجم الأهلى والمنتخب الوطنى السابق.

بداية البلدوزر

ولد مجدي عبد الغني 27 يوليو عام 1959 بمدينة القاهرة، وانضم لصفوف النادي الأهلي عندما كان في الرابعة عشر من عمره ليتدرج في قطاع الناشئين حتى وصل إلى الفريق الأول.

قرر هيديكوتي المدير الفني التاريخي للأهلي، تصعيده وهو في سن السابعة عشر من عمره إلى الفريق الأول بالأهلي، وفي عام 1978 انضم لأول مرة للمنتخب الوطني وكان حينها ابن الـ19 عامًا.

وقضي مجدي عبد الغني فترة كبيرة مع الأهلي وتوج بـ17 بطولة سواء محلية أو قارية، وكان يشارك بصفة أساسية حتى رحل إلى الدوري البرتغالي.

بداية الاحتراف

انتقل مجدي عبد الغني إلى صفوف بيرانار البرتغالي في عام 1988 ولعب في الفريق حتى موسم 1992، وخلال تلك الفترة كانت للبلدوزر بصمة واضحة مع فريقه، حيث شارك في 107 مباريات ونجح خلالها في تسجيل 17 هدفًا، وتم اختيار مجدي عبد الغني من ضمن أفضل 20 لاعبا أجنبيا في تاريخ الدوري البرتغالي خلال القرن الـ20 نظرًا لأدائه الرائع مع بيرانار.

المستوى الذي ظهر بع عبد الغني رفقة فريقه البرتغالي جعل محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب الوطني يختاره للتواجد ضمن الكتيبة التي شاركت في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ مصر بل وسجل الهدف الوحيد في شباك هولندا ليدخل التاريخ.