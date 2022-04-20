تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم إقامة عدة مباريات قوية على المستويين المحلي والأوروبي اليوم الأربعاء.

وفي ختام الجولة 15 من دوري we المصري يلتقي الجونة مع ضيفه سموحة.

وعلى المستوى الأوروبي يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في الجولة 33 من الدوري الإسباني، فيما تقام عدة مباريات مؤجلة في الدوري الإنجليزي، أبرزها ديربي لندني بين تشيلسي وأرسنال المؤجلة من الجولة 25.

ويستضيف يوفنتوس نظيره فيورنتينا في إياب نصف نهائي كأس إيطاليأ.

"الخليج 365" يستعرض فيما يلي جدول مباريات اليوم الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة.

9.30 مساء.. الجونة وسموحة.. قنوات أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي:

8.45 مساء.. تشيلسي وأرسنال.. beIN Sports 2 HD Premium.

9 مساء.. مانشستر سيتي وبرايتون.. beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني:

9.30 مساء.. أوساسونا وريال مدريد.. beIN Sports HD 1.

كأس إيطاليا:

9 مساء.. يوفنتوس وفيورنتينا.. أبوظبي الرياضية 1.