تقارير مغربية: كاف يٌحقق في "الجدل التحكيمي" لمباراة الأهلي والرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زعمت تقارير مغربية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر فتح تحقيقا رسميا بشأن الجدل التحكيمي في مباراة الأهلي والرجاء التي جمعتهما يوم السبت الماضي.

وحل الرجاء ضيفا على الأهلي في ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وحسم الفريق الأحمر المباراة لصالحه بنتيجة (2-1).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 360" المغربية –وفقًا لمصادرها- فإن كاف أخطر إدارة الرجاء بشكل رسمي بفتح تحقيق في "الظلم التحكيمي" -كما وصفته الصحيفة- الذي شهدته المباراة المذكورة وخاصة ركلة الجزاء الأولى.

وكان نادي الرجاء، قد احتج بشكل رسمي على الحكم جان جاك ندالا الذي أدار المباراة، وخاطب الاتحاد الأفريقي للعبة بشأن الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت في حقه خلال لقاء الذهاب.

جدير بالذكر أن مباراة العودة بين الفريقين ستقام يوم الجمعة المقبل على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.