سفير مصر بالمغرب ردًا على زرع فتنة بين الأهلي والرجاء: "محاولات باءت بالفشل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد ياسر عثمان سفير مصر في المغرب، أن بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي التي وصلت إلى الدار البيضاء حظت باستقبال وترحاب كبيرين، مشددًا على أن محاولات "زرع الفتنة" بين جمهور الناديين باءت جميعها بالفشل.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الدار البيضاء أمس الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الرجاء يوم الجمعة المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، قال عثمان: "الأهلي حظى بحفاوة استقبال وترحيب من جانب مسئولي نادي الرجاء، وهذا يدل على مدى حب الشعب المغربي للفرق المصرية".

وتابع: "الأهلي خاض أول مرانه له مساء أمس الثلاثاء، كان هناك تأمين كامل للبعثة والأجواء كانت جيدة للغاية".

وردًا على سؤال يتعلق بتعامل الإعلام المغربي مع مباراة الأهلي والرجاء، قال سفير مصر بالمغرب: "الجميع يكن كل الاحترام والتقدير للأهلي، وظهر ذلك جليا من جانب كافة وسائل الإعلام الكبرى التي أشادت بالفريق الأحمر".

وعن عدد الجمهور في المباراة التي ستقام على ملعب محمد الخامس، قال عثمان: "الأكيد أن الملعب سيمتلئ عن آخره.. جمهور الرجاء كامل العدد، وسيكون هناك حضور للجالية المصرية في الملعب".

وبسؤاله عن محاولات زرع الفتنة بين الناديين، قال: "كل المحاولات باءت بالفشل، تواصلنا مع مسئولي الرجاء الذين أكدوا على كامل تقديرهم لبعثة الأهلي، بجانب أنهم متلزمون بكافة الاجراءات المنصوص عليها من قِبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والرجاء التي استضافها ملعب السلام، انتهت لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 2-1.