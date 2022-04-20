مرض قديم يعيد بيليه إلى المستشفى.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يعاني بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية من سلسلة مشكلات صحية في السنوات الأخيرة، وبعد خروجه من المستشفى قبل فترة قليلة، عاد من جديد.



وأعلن مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو إن أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه دخل المستشفى من جديد يوم الإثنين، مع مواصلته تلقي العلاج من السرطان.

وقال الأطباء، مستخدمين اسم بيليه الكامل، إن الحالة المرضية لإدسون أرانتيس دو ناسيمنتو جيدة ومستقرة، ومن المرجح أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة.

وتم إزالة ورم من قولون بيليه (81 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي، ومنذ ذلك الحين يدخل المستشفى ويخرج منه بشكل منتظم لتلقي العلاج.

ولعب بيليه لسانتوس ونيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل السابق، ويعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

عانى بيليه في السنوات الأخيرة من مشكلات صحية، بما في ذلك جراحة في الفخذ تسببت له في آلام متكررة وصعوبة في المشي دون مساعدة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تم نقل بيليه إلى المستشفى للخضوع لعلاج كيماوي بعد تشخيص حالته على أنها عدوى في المسالك البولية ما جعله يقضي وقتا في المستشفى أطول من المخطط له.