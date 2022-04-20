شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. الزامبى مايوكا يخطف تعادلا مهما للزمالك أمام اتحاد العاصمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه، وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو المهاجم الزامبى إيمانويل مايوكا لاعب الزمالك السابق الذى أنقذ فريقه من السقوط على ملعب برج العرب أمام اتحاد العاصمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دورى أبطال أفريقيا 2017.

واجه الزمالك فريق اتحاد العاصمة في الثانى من يونيو عام 2017، والذى فاجئ الزمالك بالتقدم بهدف، وحاول الزمالك العودة في النتيجة ولكن تبادر لاعبو الزمالك في إهدار الفرص أمام مرمى الفريق الجزائرى.

وقامت جماهير الزمالك بمهاجمة اللاعبين بشدة خلال المباراة اعتراضا على الأداء والفرص الضائعة التى تهافت اللاعبون على إضاعتها طوال الـ90 دقيقة، حتى نجح مايوكا فى إنقاذ الموقف واستغلال الخطأ الوحيد للمتألق محمد زماموش حارس مرمى بطل الجزائر، بعدما سقطت الكرة من يده بغرابة فى منطقة الجزاء، لينقض عليها المهاجم الزامبى ويسددها بالمرمى مباشرة لينقلب الوضع بالنسبة للجماهير وتوجه التحية للاعبين بعد انتهاء اللقاء بالتعادل.

بهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارة المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، وجاء اتحاد العاصمة بالمركز الثانى برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على الأهلى الليبى صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما جاء كابس يونايتد الزيمبابوى فى المركز الرابع برصيد 3 نقاط.