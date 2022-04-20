تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأربعاء 20 أبريل/ نيسان 2022، عدة مباريات هامة في المسابقات الأوروبية والعربية.



وتلعب اليوم الأربعاء عدة مباريات في الدوري الإنجليزي والإسباني، فضلا عن مباراة في كأس إيطاليا

يواجه فريق يوفنتوس في إياب نصف النهائي من كأس إيطاليا نظيره فيورنتينا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المواجهة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" المفتوحة AD SPORTS 4HD بتعليق علي سعيد الكعبي.

يستقبل فريق تشيلسي غريمه أرسنال في قمة مؤجلة من الجولة رقم 25 لمسابقة الدوري الإنجليزي.

المواجهة تنطلق في الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي و8.45 مساء بتوقيت القاهرة.

وينتظر أن تبث المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس" beIN Sports 2 HD Premium بتعليق حفيظ الدراجي.

يستعد فريق مانشستر سيتي لاستقبال ضيفه برايتون في مواجهة مؤجلة من الجولة رقم 30 في الدوري الإنجليزي.

وستبدأ المواجهة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة ستبث عبر قناة "بي إن سبورتس" beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق خليل البلوشي.

يواصل فريق ريال مدريد رحلته للتتويج بالدوري الإسباني هذا الموسم، حين يلاقي أوساسونا في الجولة رقم 33.

هذه المباراة تبدأ في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11.30 مساء بتوقيت أبوظبي و9.30 مساء بتوقيت القاهرة.

وستنقل مباراة ريال مدريد وأوساسونا تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1 بتعليق يوسف سيف.

يستقبل فريق أنجيه نظيره باريس سان جيرمان الساعي بالتتويج بالدوري الفرنسي في الجولة 33، مساء الأربعاء.

وسيكون موعد المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والتاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقوم قنوات "بي إن سبورتس" ببث المباراة بشكل حصري على الهواء مباشرة.