شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحصّن لاعبيه ضد الشحن الجماهيرى فى المغرب قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة النادي الأهلي بتحصين بعثة الفريق الأحمر خلال تواجدها في المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خشية من تعرض أعضاء البعثة لأية مضايقات أو شحن جماهيري بعدما شهدت الأيام الماضية قيام أطراف خارجية بمحاولة تأجيج الجماهير .

وقام مسئولو الأهلي بالتحدث مع لاعبي الفريق عن ضرورة التركيز في المباراة والإبتعاد عن أية أجواء خارجية أو ضغوط جماهيرية وشددوا لهم على ضرورة الإبتعاد عن اية أمور خارجة عن الملعب.

ولجأت إدارة النادي الأهلي إلى مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال، من خلال التأكيد على العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق.

وأخطر الأهلي في خطابه الكاف أن هناك أطرافًا أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجا، ولا الضوابط الرياضية، ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق وتحاول من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين من أجل إطلاع مسئولي الكاف بالموقف وتبعات حدوث أي شحن جماهيري ضد بعثة الأهلي.

وأشار الأهلي إلى أنه يثق تمامًا في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة، وطلب الأهلي من الكاف الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الإفريقية.