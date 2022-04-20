شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُحصّن لاعبيه ضد الشحن الجماهيرى فى المغرب قبل موقعة الرجاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة النادي الأهلي بتحصين بعثة الفريق الأحمر خلال تواجدها في المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، خشية من تعرض أعضاء البعثة لأية مضايقات أو شحن جماهيري بعدما شهدت الأيام الماضية قيام أطراف خارجية بمحاولة تأجيج الجماهير .
وقام مسئولو الأهلي بالتحدث مع لاعبي الفريق عن ضرورة التركيز في المباراة والإبتعاد عن أية أجواء خارجية أو ضغوط جماهيرية وشددوا لهم على ضرورة الإبتعاد عن اية أمور خارجة عن الملعب.
ولجأت إدارة النادي الأهلي إلى مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص مباراة العودة بين الأهلي والرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال، من خلال التأكيد على العلاقة المتميزة التي تربطه بنادي الرجاء وجماهيره المحبة لكرة القدم، وأن مباراة الذهاب بين الفريقين التي أقيمت بالقاهرة مساء السبت الماضي جرت في أجواء طيبة للغاية، وكان هناك ترحيب وتقدير كامل لفريق الرجاء الشقيق.
وأخطر الأهلي في خطابه الكاف أن هناك أطرافًا أخرى لا تعنيها علاقة الترابط بين الأهلي والرجا، ولا الضوابط الرياضية، ولا السلامة، ولا خروج المباراة بالشكل اللائق وتحاول من خلال بعض وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بث الشحن الزائد حول كل العوامل المحيطة بالمباراة، والتأثير على ردة فعل الجماهير والحكام وسلامة الفريقين من أجل إطلاع مسئولي الكاف بالموقف وتبعات حدوث أي شحن جماهيري ضد بعثة الأهلي.
وأشار الأهلي إلى أنه يثق تمامًا في إدارة نادي الرجاء التي يحترمها ويقدرها، وفي وعي الجماهير المغربية الشقيقة، وطلب الأهلي من الكاف الاهتمام بالمباراة وبكل المعطيات حولها بما يتفق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ويؤمن سلامة الفريقين ويحقق العدالة التحكيمية، وأن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالفريقين وتاريخهما في القارة الإفريقية.