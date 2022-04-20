شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الجونة فى مواجهة ساخنة بالدوري اليوم على شواطئ الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة تحت القيادة الفنية لمدربه رضا شحاته، نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على إستاد خالد بشارة بمدينة الغردقة في البحر الأحمر، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

يخوض فريق سموحة اللقاء محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 23 نقطة، جمعهم من 23 مباراة حيث فاز الموج الأزرق السكندري في 6 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وتلقى هزيمتين فقط، وسجل لاعبوه مع أحمد سامي المدير الفني 19 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

في المقابل يدخل فريق الجونة مواجهة اليوم في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، حيث خاض الفريق الساحلي 13 مباراة فاز في أربعة فقط وتعادل مرتين وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه مع رضا شحاته المدير الفني 11 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا.

من ناحيته طالب وليد عرفات، رئيس نادي سموحة، لاعبي فريق الكرة والجهاز الفني بقيادة أحمد سامي، بتحقيق الفوز على الجونة، حيث تحدث مع سامي واللاعبين حول ضرورة فوز سموحة، من أجل البقاء ضمن الأربعة الكبار في جدول الترتيب.

وسادت حالة من الهدوء داخل الفريق، عقب الاطمئنان على مواقف بعض اللاعبين من المشاركة في المباراة، وفي مقدمتهم الحارس الهاني سليمان، الذي كان يعاني من إصابة خفيفة، فيما يغيب رجب نبيل عن مواجهة الجونة، بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

كما سيدير أحمد سامي المباراة من المدرجات، بعد إيقافه من قبل لجنة المسابقات، إثر حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة فريقه الماضية.

في الجهة الأخرى، كثف رضا شحاته من جلساته النفسية مع اللاعبين في الجونة عقب الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام غزل المحلة على ملعب زعيم الفلاحين في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وطالبهم بتحقيق الفوز على فريق كبير مثل سموحة للابتعاد عن دائرة الخطر في قاع الدوري.