شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغلق صفحة الاتحاد السكندرى استعدادا لمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للزمالك صفحة الاتحاد السكندرى عقب المباراة التى جمعت الفريقين أمس، وبدأ التفكير فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى المقرر إقامتها يوم 28 أبريل الجارى فى الجولة السادسة عشر للدورى .

ومن المقرر منح اللاعبين راحة على أن يعودوا للتدريبات على ستاد حلمى زامورا بميت عقبة استعدادا لتلك المواجهة الصعبة .

من ناحية اخرى دخل المغربى أيمن الحسونى صانع ألعاب الوداد البيضاوى المغربى حسابات الجهاز الفنى للزمالك لتعويض غياب أشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الذى اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء والذى ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى

وأصبح أيام أشرف بن شرقى معدودة داخل الزمالك بعدما أدرك الجميع داخل مجلس إدارة الزمالك أن اللاعب لن يجدد تعاقده مع الفريق وأنه يسير بنفس خطوات فرجانى ساسى قبل رحيله للدورى القطرى على أن يشارك مع الفريق حتى اليوم الأخير فى عقده والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى .

وتألق الحسونى مع الوداد المغربى فى الآونة الاخيرة وخلال مباريات دورى أبطال أفريقيا خاصة فى دور المجموعات والذى كان يجمع فريقى الزمالك والوداد سويا واستطاع الأخير التأهل كأول المجموعة بعد الفوز على الفريق الأبيض ذهابا وإيابا .