شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الخير.. حسام غالى يزور طفلا مريضا في المستشفى ويهديه قميصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. حسام غالى

توجه حسام غالي، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي، في وقت سابق، إلى مستشفى أبو الريش لزيارة الطفل أحمد فؤاد، الذي يجري "غسيل كلوي"، وطلب مشاهدته.

وأحضر حسام غالى للطفل بعض الهدايا التذكارية أثناء الزيارة منها التيشيرت الخاص به وكرة تحمل توقيعه، الأمر الذى لقى استحسان الطفل المريض.

وحصد "الكابيتانو" 13 لقباً مع الفريق الأحمر جاءت بواقع أربع بطولات دورى عام وبطولتين كأس مصر و2 دورى أبطال أفريقيا، 3 كأس السوبر المصرى، بطولة واحدة كأس الكونفدرالية، وبطولة واحدة بكأس السوبر الأفريقى.

وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته، هى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

وفى الحادى عشر من مايو لعام 2018، جاء الوقت لتغرب شمس أحد أفضل لاعبى الوسط الذين مروا على الكرة المصرية خلال تاريخها، حيث أعلن الكابيتانو حسام غالى فى ذلك اليوم، اعتزاله النهائى لكرة القدم، فى مشهد كان مؤثر للغاية أبكى جماهير القلعة الحمراء، وخاض مباراة اعتزاله بالإمارات العربية المتحدة ضد فريق أياكس الهولندي، والتى تم تتويج مسيرته فيها بالفوز بهدف نظيف أحرزه صلاح محسن، لتنطلق صافرة نهاية المباراة ومعها نهاية أحد أفضل من ارتدوا شارة قيادة الأهلى ومنتخب مصر على مر التاريخ.