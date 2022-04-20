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فوائد لعبة الرماية.. تحسين المهارات العقلية وتوافق العضلات مع الجهاز العصبى

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القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى ، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الشطرنح والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

 

1- بناء جسم قوى .

 

2- تحسين التركيز .

 

3- تطوير المهارات العقلية .

 

4-تحديد الأهداف .

 

5- توافق العضلات مع الجهاز العصبى .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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