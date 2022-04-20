شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة الرماية.. تحسين المهارات العقلية وتوافق العضلات مع الجهاز العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم"، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.

لعبة اليوم التى سنعدد فوائدها هى الشطرنح والتى تمارس فى مصر بشكل كبير ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة.

1- بناء جسم قوى .

2- تحسين التركيز .

3- تطوير المهارات العقلية .

4-تحديد الأهداف .

5- توافق العضلات مع الجهاز العصبى .