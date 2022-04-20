شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة زملكاوية .. الأبيض يحصد لقب الدوري 91 / 92 والأهلي رابعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولة زملكاوية اليوم تلقي الضوء علي لقب الدورى موسم 91 / 92 والذي حصده الزمالك بفارق 3 نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني برصيد 37 نقطة ، فيما جاء المحلة ثالثا برصيد 33 نقطة يليه الأهلي في المركز الرابع برصيد 30 نقطة فقط.

شارك في بطولة الدوري هذا الموسم 14 ناديا، وحسم الزمالك لقبها بينما هبط للقسم الثاني في نهاية الموسم كلا من الترسانة ودمنهور والمنصورة، فيما احتل احمد الكأس نجم المنتخب الوطني السابق لقب الهداف برصيد 14 هدفا عندما كان ضمن صفوف الاوليمبي، وقاد الفريق للقب الحصان الأسود في هذا الموسم واحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة، قبل ان ينضم الكأس للزمالك في الموسم التالي.

خاض الزمالك في هذه البطولة 26 مباراة حقق الفوز في 15 مباراة ، وتعادل في 10 مباريات ، وخسر مباراة واحدة ، واحرز لاعبيه 36 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

وتألق من الزمالك في هذا الموسم العديد من النجوم التاريخيين حيث كان الفريق يضم حسين السيد وهشام يكن واحمد رمزي واشرف قاسم ورضا عبد العال وايمن يونس وإبراهيم يوسف وجمال عبد الحميد وطارق يحيي.

و يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.